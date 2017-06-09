Стартует прием заявок на участие во Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 15:19
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
В период с сентября по октябрь состоится всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам. Цель конкурса - повышение мотивации студенческой молодежи к исследовательской и аналитической деятельности в сфере электроэнергетики, повышение уровня профессиональных знаний и компетенций выпускников технических вузов, а также выявление и поощрение перспективных молодых специалистов.
Мероприятие проводится в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».
Конкурс состоит из трех этапов. В рамках первого этапа будет произведен отбор лучших работ по всем вузам-участникам, второй этап предусматривает независимую экспертизу этих работ. В третьем этапе финалистам конкурса предстоит защитить работы в рамках ежегодного международного форума «Rugrids-electro. Инфраструктура роста. Оптимизация. Возможности» (г. Москва)».
«Конкурс выпускных квалификационных работ – отличная возможность для выпускников вузов узнать мнение экспертов отрасли о подготовленной ими дипломной работе, получить профессиональную консультацию и определиться с дальнейшими направлениями развития проекта. Участие в конкурсе для многих выпускников может стать началом успешной карьеры в одной из крупнейших электроэнергетических компаний страны», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.
Участниками конкурса могут стать бакалавры и магистры текущего года выпуска дневных отделений российских технических вузов, обучающиеся по электроэнергетическим и электротехническим направлениям.
Победители конкурса будут награждены дипломами, и ценными призами от Оргкомитета.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 августа 2017 г. пройти регистрацию в специальном разделе на сайте Благотворительного Фонда «Надежная смена http://fondsmena.ru/project/VKR2017/