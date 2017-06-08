В Дагестане под руководством министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова обсудили вопросы платежной дисциплины потребителей электроэнергии

В Махачкале под руководством министра России по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан. В обсуждении вопросов также приняли участие председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, руководители профильных министерств и ведомств. ПАО «ДЭСК» представлял управляющий директор компании Магди Гитинов.



Глава Минкавказа России отметил сохраняющуюся в Дагестане позитивную динамику в расчетах за электроэнергию: «Это увеличение объемов платежей за поставленные энергоресурсы со стороны предприятий, финансируемых из регионального и местных бюджетов. Кроме того, население тоже начинает улучшать свою платежную дисциплину». Лев Кузнецов особо подчеркнул значимость базового показателя работы органов власти, которым является обеспечение своевременного и в полном объеме уровня платежей бюджетных организаций. «Это требование должно выполняться неукоснительно», - подытожил глава Минкавказа России.



По оценке федерального министра, не менее важно навести порядок в жилищно-коммунальном комплексе республики. «Некоторые предприятия ЖКХ не отличаются высокой платежной дисциплиной, по многим из них кардинально ситуация пока не меняется. Наша вторая ключевая задача - обеспечить выполнение данной категорией потребителей своих прямых обязательств», - заявил он.



Вице-премьер дагестанского Правительства Шамиль Исаев доложил, что в результате принятых мер в первом квартале 2017 года удалось значительно увеличить текущие платежи бюджетных предприятий за поставленные энергоресурсы. Так, оплата за электроэнергию произведена из республиканского бюджета на 110% (68,2% – в 2016 году), местных бюджетов – 114% (50,1% – в 2016 году), предприятиями ЖКХ – 48% (30,8% – в 2016 году).



«Если в отношении предприятий, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, задача ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы выполнена, то в сфере ЖКХ ситуация сложнее», - отметил Шамиль Исаев.



Напомним, по информации ПАО «ДЭСК», задолженность ОАО «Махачкала Водоканал» составила 248,8 млн руб. (уровень оплаты 22%), МУП «ОСК Махачкала-Каспийск» – 149,6 млн руб. (оплата отсутствует), ОАО «Махачкалинские горсети» – 791,8 млн руб. Между тем, руководство ПАО «ДЭСК» отмечает, что в целом уровень оплаты предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 1 мая текущего года составил 38,5%, что на 11,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года (27,1%). С начала года задолженность выросла на 98,8 млн руб. и составила 1 млрд 69,2 млн руб. (задолженность на 01.05.2016 г. – 715,7 млн руб.).