В Оренбургской области определили "Лучшего мастера подстанций" "Оренбургэнерго"

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 15:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
По итогам конкурса филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» лучшим мастером областного электросетевого предприятия признан Виталий Кривенко, мастер участка производственной службы подстанций 35 киловольт и выше Северного производственного отделения.
На второе место вышел Дмитрий Курцев, мастер Западного производственного отделения, третье место получил Андрей Стрельцов, мастер Центрального производственного отделения.
Конкурс среди мастеров производственных служб подстанций проводился в несколько этапов. На первом из них оценивалась производственная деятельность конкурсанта: состояние подстанций, которые обслуживает тот или иной мастер, соблюдение сроков проведения технического обслуживания и ремонтов, организация работ по обслуживанию вверенных объектов.
На втором этапе конкурсанты проходили проверку знаний действующих правил, инструкций и норм. За 60 минут участник конкурса должен был ответить на 50 вопросов, касавшихся правил технической эксплуатации объектов, правил охраны труда, правил работы на высоте, правил работы с инструментом и приспособлениями, правил пожарной безопасности.
Победитель примет участие в межрегиональном конкурсе на звание лучшего мастера ПАО «МРСК Волги», в котором будут соревноваться лучшие представители филиалов из Чувашии и Мордовии, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей.