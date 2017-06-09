Впервые карельские студенты вступят в стройотряд на объектах "Карелэнерго"

1 июля 2017 года в Карелии стартует первый трудовой сезон студенческих строительных отрядов электросетевого комплекса. Будущие энергетики на практике познакомятся с особенностями профессии на объектах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».



Стройотряд из 15 человек – студентов Петрозаводского государственного университета и Индустриального колледжа – возглавит третьекурсник физико-технического института ПетрГУ Кирилл Яковлев.



В преддверии трудового сезона Кирилл прошел обучение в Школе командиров студенческих строительных отрядов электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» в Москве. В течение двух дней в ходе интенсивного курса командиры стройотрядов со всех регионов страны изучили историю движения студенческих отрядов в России, познакомились с особенностями работы отрядов на объектах группы компаний «Россети», узнали о принципах управления коллективом, о специфике и методах коммуникативных практик, помогающих организовать работу отряда и сделать ее более продуктивной.



– Это мое первое знакомство со стройотрядами, – делится впечатлениями Кирилл Яковлев. – Надеюсь получить опыт работы в коллективе, новые знания и навыки. Важно, что работа связана с моим профилем – я учусь на энергетика. В Москве программа Школы была очень насыщенной: в первый день – тренинги, мастер-классы, деловые игры, связанные с развитием лидерских качеств у командиров и помогающие сплотить и замотивировать команду. Во второй день были экскурсии на подстанцию, в ситуационно-аналитический центр «Россети», затем круглый стол с его руководителями. Меня впечатлила лаборатория Московского энергетического института (МЭИ) с ее современным оборудованием и возможностями. Все мероприятия были полезны и поучительны, и я познакомился со многими интересными людьми.



Движение студенческих отрядов для работы во время летних каникул на объектах электросетевого комплекса было возрождено в 2010 году по инициативе предприятий группы «Россети» и МЭИ. Его главные цели – на практике подготовить студентов энергетических специальностей, провести работу по профессиональной ориентации, возродить традиции трудового воспитания молодежи.



– Стройотряды на объектах «Карелэнерго» – новый опыт для Карелии, университет поддерживает эту инициативу, – говорит Елена Мошкина, заместитель директора физико-технического института ПетрГУ по воспитательной работе. – Наш студент Кирилл Яковлев в качестве командира достойно справится с поставленной задачей – он ответственный и дисциплинированный. Не сомневаюсь, что он станет хорошим примером для других курсов, и в последующие годы в стройотряды захотят вступить больше студентов.



По итогам обучения сертификат об успешном прохождении Школы командиров студенческих отрядов электросетевого комплекса Кириллу Яковлеву вручил член Правления ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Николай Варламов.