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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго подготовило к пиковым нагрузкам крупный питающий центр в Адыгее

Кубаньэнерго подготовило к пиковым нагрузкам крупный питающий центр в Адыгее

9 июня 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети энергетики завершили комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Комбизавод» в Гиагинском районе Республики Адыгея.  На ремонтные работы было направлено более 800 тыс. рублей.

Специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт 334 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, кабельных каналов, сушку и очистку трансформаторного масла.

Подстанция «Комбизавод» обеспечивает электроэнергией потребителей станиц Гиагинская и Келермесская с численностью населения свыше четырех тысяч человек. Энергообъект является питающим центром ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

– Ремонты энергооборудования выполняется в установленные сроки. Это уже вторая высоковольтная подстанция Гиагинского района, которая прошла комплексный ремонт. До этого мы отремонтировали подстанцию «Веселая». В планах текущего года – капитальный ремонт семи воздушных линий электропередачи общей протяженностью 23 км, семи трансформаторных подстанций, диспетчерского коммутатора районных электросетей, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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