Кубаньэнерго подготовило к пиковым нагрузкам крупный питающий центр в Адыгее

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети энергетики завершили комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Комбизавод» в Гиагинском районе Республики Адыгея. На ремонтные работы было направлено более 800 тыс. рублей.
Специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт 334 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, кабельных каналов, сушку и очистку трансформаторного масла.
Подстанция «Комбизавод» обеспечивает электроэнергией потребителей станиц Гиагинская и Келермесская с численностью населения свыше четырех тысяч человек. Энергообъект является питающим центром ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
– Ремонты энергооборудования выполняется в установленные сроки. Это уже вторая высоковольтная подстанция Гиагинского района, которая прошла комплексный ремонт. До этого мы отремонтировали подстанцию «Веселая». В планах текущего года – капитальный ремонт семи воздушных линий электропередачи общей протяженностью 23 км, семи трансформаторных подстанций, диспетчерского коммутатора районных электросетей, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.