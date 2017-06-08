Анонс интервью руководителя направления Kaspersky Industrial Cyber Security в России Георгия Шебулдаева в журнале "Вести в электроэнергетике"

Журнал «Вести в электроэнергетике» готовит к публикации статью руководителя направления Kaspersky Industrial Cyber Security в России Георгия Шебулдаева, в которой рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности энергетических объектов.

В настоящее время становится всё больше реальных инцидентов и кибер-атак на промышленных предприятиях. Именно поэтому одним из основных направлений деятельности «Лаборатории Касперского» является разработка решений по защите критической инфраструктуры, к которой относится также электросетевой комплекс.

Данное решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy было опробовано на одном из объектов ПАО «Россети». В рамках пилотного проекта продукт был внедрён на электрической подстанции класса 110 кВ в Вологодской области. Решение было установлено на компьютеры и серверы системы телемеханики, а также защитило саму технологическую сеть объекта от вторжений.

Полную версию статьи можно будет прочитать в журнале «Вести в электроэнергетике» № 3(май-июнь) 2017 г.