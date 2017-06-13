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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Для надежного электроснабжения отгонных пастбищ энергетики КЧР отремонтировали высокогорную подстанцию

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершили работы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию энергооборудования подстанции 35/10 кВ «Биче-Сын», которая снабжает электроэнергией животноводческие бригады на высокогорных отгонных пастбищах в Карачаевском и Малокарачаевском районах республики.

В частности, специалисты Малокарачаевской группы подстанций филиала Хасан Борлаков и Сослан Лайпанов во главе со старшим мастером Азретом Лайпановым собственными силами произвели капитальный ремонт масляных выключателей 6-10 кВ и разъединителей 35 кВ, которые являются коммутационным оборудованием и предназначены для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах. Поэтому их своевременный ремонт позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

Энергетики также провели техобслуживание трансформатора мощностью 1,6 МВА, трансформатора собственных нужд, масляных выключателей 35 кВ, разъединителей 35 кВ и 6-10 кВ, трансформаторов напряжения 6-10 кВ, разрядников и секций шин.
 
Сложность работ заключалась в том, что подстанция, введенная в эксплуатацию в 1976 году для нужд многочисленных животноводческих бригад, расположена на плато Бийчесын на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. И даже в конце мая, в период проведения ремонтных работ, здесь шел снег, поэтому каждый день энергетики добирались к подстанции по еле заметной горной дороге, протяженностью около 65 км.

Несмотря на трудности и сложные погодные условия, специалисты группы подстанций завершили все работы в срок, что позволило обеспечить надежность электроснабжения горных отгонных пастбищ Карачаевского и Малокарачаевского районов.
По данным минсельхоза Карачаево-Черкесии, именно в этом урочище в летне-пастбищный период находится около 70% крупного рогатого скота Малокарачаевского района, а также значительная часть поголовья крупного рогатого скота Карачаевского и Усть-Джегутинского районов республики.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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