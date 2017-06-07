Энергетики бьют тревогу!

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 14:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Филиал ПАО МРСК «Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» продолжает работу по снижению дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии.
Только на гарантирующего поставщика АО «ЧЭСК» приходится 99 % от общей задолженности. К сожалению, ситуация не улучшается. Неоспариваемая просроченная задолженность со стороны АО «Чувашская энергосбытовая компания» по состоянию на 08.06.2017 г. составляет 920 млн. руб. Немалую сумму задолжал и ряд других потребителей услуг – ООО «Коммунальные технологии» (4,9 млн. рублей за период с февраля 2017 г.,), ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» (4,2 млн. руб. за период с января 2017 г.), ООО «Энергоактив» (0,7 млн. руб. за апрель 2017г.). Общая величина задолженности контрагентов за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги» составляет 931 млн. рублей.
Подобную ситуацию в филиале «Чувашэнерго» считают недопустимой. Едва ли не единственным способом вернуть огромные долги остается судебно-исковая деятельность. Только в 2017 году филиал «Чувашэнерго» подал 26 исков о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии на сумму 1 638 млн. руб. Однако возврат долгов таким способом весьма длителен, а в разгар ремонтной компании задержка финансирования недопустима.
По сути крупные неплательщики не просто кредитуются за счет энергетиков. Своими неплатежами они оказывают негативное влияние на экономику всей республики, затрудняя реализацию ремонтной и инвестиционной программ, направленных на повышение надежности и развитие электросетевой инфраструктуры.