Энергетики выявили сильнейших в своем деле

В Республике Хакасия завершились Региональные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электросетей ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети»). Лидерами в прохождении испытаний стали энергетики из Красноярска, Бурятии и Читы. Итоги масштабного для компании мероприятия подвели сегодня на торжественной церемонии в городе Черногорске.



По мнению авторитетной судейской коллегии, в состав которой вошли опытные энергетики из исполнительного аппарата и разных филиалов «МРСК Сибири», общий уровень всех девяти команд-участниц достаточно высок. Об этом свидетельствует сравнительно небольшой разрыв между командами по количеству баллов. Выбиться в лидеры бригадам победителям помогла многолетняя работа в едином составе и командная сплоченность.



Первое место заняли энергетики из филиала «Красноярскэнерго», второе место в упорной борьбе завоевала бригада «Бурятэнерго», третьими в тройке лидеров стали представители «Читаэнерго». Впервые на соревнованиях профмастерства вручили специальный приз «За волю к победе» - его своим усердием заработала команда «Тываэнерго».



Также в рамках соревнований были определены лучшие специалисты в индивидуальных номинациях. Звание лучшего мастера удостоен мастер Сухобузимского РЭС филиала «Красноярскэнерго» Равиль Гилязитдинов. Лучшим производителем работ стал Михаил Ваншутин из Гусиноозерского РЭС филиала «Бурятэнерго». Диплом лучшего члена бригады получил электромонтер Сухобузимского РЭС филиала «Красноярскэнерго» Александр Шлотгауэр.



Оргкомитетом соревнований был отмечен и вклад организаторов – принимающей стороны, филиала «Хакасэнерго» в подготовку мероприятия. Специалисты высоко оценили качество технического оснащения учебно-тренировочного полигона, который в дальнейшем послужит эффективной базой для подготовки и обучения электротехнического персонала в Хакасии.



Призовые кубки, дипломы и ценные подарки победителям вручил главный судья соревнований, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири» Игорь Сорокин. Он отметил, что участники состязаний показали хорошую выучку в целом: «Результаты проведенных соревнований говорят о том, что компания «МРСК Сибири» ведет работу с персоналом в области охраны труда и безопасного производства в верном направлении. Участники соревнований не совершают необдуманных действий и глупых ошибок, за качество работы по ремонту и обслуживанию электросетей на территории Сибири потребители электрической энергии могут не беспокоиться!».



Соревнования завершились торжественным гимном и церемонией опускания флага с участием победителей соревнований – бригады «Красноярскэнерго», которой предстоит отстаивать честь компании «МРСК Сибири» на Всероссийских состязаниях энергетиков в июле этого года.