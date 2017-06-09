Глава Иркутской области ознакомился с оперативно-диспетчерским управлением региональной энергосистемой в новом диспетчерском центре

7 июня губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Иркутской области» (Иркутское РДУ), введенный в эксплуатацию в марте 2017 года.



Вместе с главой области в презентации нового диспетчерского центра приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, генеральный директор ОАО «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев, руководители других энергокомпаний региона.



Губернатор поздравил коллектив Иркутского РДУ с новосельем и вручил коллективу приветственный адрес. Сергей Левченко отметил, что Системный оператор обеспечивает надежную работу единой энергетической системы России уже 15 лет. Надежность диспетчерского управления – важнейшее условие устойчивой работы энергосистемы Иркутской области, стабильного электроснабжения потребителей и безаварийной работы оборудования, подчеркнул он.



«Реализация территориального инвестиционного проекта АО «СО ЕЭС» по созданию в городе Иркутске собственного здания диспетчерского центра, оснащенного современным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям технической политики АО «СО ЕЭС» позволила значительно повысить надежность оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Иркутской области. От вас зависит бесперебойная работа огромных промышленных комплексов и благоустроенная жизнь в самых далеких поселениях региона», – сказал Сергей Левченко.



Директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков рассказал губернатору о принципах оперативно-диспетчерского управления энергосистемой, познакомил главу региона с самыми современными технологиями управления электроэнергетическим режимом, применяемыми в новом диспетчерском центре. Он отметил вклад Иркутского РДУ в функционирование системы планирования и управления развитием энергосистемы Иркутской области, включающей в себя разработку и постоянную корректировку Схем и программ развития региональной электроэнергетики. Директор РДУ подчеркнул, что специалисты РДУ активно участвуют в двух крупнейших проектах, способствующих развитию экономики области. Один из них – организация электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», не только обеспечит электроэнергией ВСТО, но и поможет решению проблему дефицита электрической энергии в Бодайбинском районе, а также будет содействовать загрузке вторых путей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Второй – Тайшетский алюминиевый завод, станет крупнейшим потребителем электроэнергии на западе области.



Новое здание диспетчерского центра Иркутского РДУ введено в эксплуатацию в марте 2017 года, перевод управления энергосистемой Иркутской области в новый диспетчерский центр состоялся 16 марта.



До ввода в эксплуатацию нового здания диспетчерского центра Иркутское РДУ базировалось в арендованных помещениях, что накладывало ограничения на развитие технологической инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления региональной энергосистемой и создавало определенные риски при осуществлении стратегически важной функции оперативно-диспетчерского управления.



Новый диспетчерский центр оснащен интегрированной системой безопасности и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают волоконно-оптические линии связи. Для подготовки и повышения квалификации специалистов оборудован пункт тренажерной подготовки персонала. Его возможности позволяют проводить не только обучение специалистов технологического блока и противоаварийные тренировки диспетчеров Иркутского РДУ, но и общесистемные тренировки с участием оперативного персонала генерирующих и сетевых компаний энергосистемы Иркутской области.



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Иркутской области» входит в зону операционной деятельности ОДУ Сибири и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области.



В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13 249 МВт (в том числе станции промышленных предприятий 157 МВт). Также в электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 73 линии 220 кВ, 277 линий 110 кВ, 293 трансформаторных подстанции и распределительных устройства электростанций напряжением 110—500 кВ.