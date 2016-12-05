Изолятор С6-550 со скидкой 70%!

ООО "Региональные кабельные базы" предлагает приобрести 6 опорно-стержневых изоляторов С6-550-II-М УХЛ со скидкой 70% из наличия!



Старая цена 150 000 рублей - 6шт.

Новая цена 45 000 - 6 шт.



Доставим в любую точку России и ближнего зарубежья.

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Товар находится на складе в Хабаровске. Доставка в другой регион не включена в стоимость товара со скидкой.



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Технические характеристики и описание товара:

Изолятор С6-550-II-М УХЛ применяется в качестве комплектующего изделия в изоляции и креплении токопроводящих частей в электрических установках, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения 110 кВ частоты до 100 Гц.

Структура условного обозначения:

С - изолятор керамический опорный стержневой;

6 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб;

550 - испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ;

II - класс по длине пути утечки внешней изоляции;

М - индекс модернизации;

УХЛ, климатическое исполнение.

Характеристики:

изоляционная часть изготовлена из высокопрочного материала (подгруппа 120 ГОСТ 20419);

арматура изготовлена из высокопрочного чугуна;

антикоррозийное покрытие арматуры выполнено горячим или термодиффузионным цинком;

армировочные швы защищены силиконовым герметиком.