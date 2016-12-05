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Изолятор С6-550 со скидкой 70%!

ООО "Региональные кабельные базы" предлагает приобрести 6 опорно-стержневых изоляторов С6-550-II-М УХЛ со скидкой 70% из наличия!

Старая цена 150 000 рублей - 6шт.
Новая цена 45 000 - 6 шт.

Доставим в любую точку России и ближнего зарубежья.
Закажите изоляторы прямо сейчас по телефону 8 800 505 09 65 или отправьте запрос на почту sale@rkb.ru
Товар находится на складе в Хабаровске. Доставка в другой регион не включена в стоимость товара со скидкой.

На все товары есть паспорта, пример:
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Технические характеристики и описание товара:

Изолятор С6-550-II-М УХЛ применяется в качестве комплектующего изделия в изоляции и креплении токопроводящих частей в электрических установках, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения 110 кВ частоты до 100 Гц.

Структура условного обозначения:

  • С - изолятор керамический опорный стержневой;
  • 6 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб;
  • 550 - испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ;
  • II - класс по длине пути утечки внешней изоляции;
  • М - индекс модернизации;
  • УХЛ,  климатическое исполнение.

Характеристики:

  • изоляционная часть изготовлена из высокопрочного материала (подгруппа 120 ГОСТ 20419);
  • арматура изготовлена из высокопрочного чугуна;
  • антикоррозийное покрытие арматуры выполнено горячим или термодиффузионным цинком;
  • армировочные швы защищены силиконовым герметиком.
Товар С6-550-II-М УХЛ
Номинальное напряжение, кВ 110
Испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ 550
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН 6
Длина пути утечки, см. 339,5
Масса, кг. 75,9

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Региональные кабельные базы"

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