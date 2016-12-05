Изолятор С6-550 со скидкой 70%!

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ БАЗЫ, РКБ
ООО "Региональные кабельные базы" предлагает приобрести 6 опорно-стержневых изоляторов С6-550-II-М УХЛ со скидкой 70% из наличия!
Старая цена 150 000 рублей - 6шт.
Новая цена 45 000 - 6 шт.
Доставим в любую точку России и ближнего зарубежья.
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Товар находится на складе в Хабаровске. Доставка в другой регион не включена в стоимость товара со скидкой.
На все товары есть паспорта, пример:
Технические характеристики и описание товара:
Изолятор С6-550-II-М УХЛ применяется в качестве комплектующего изделия в изоляции и креплении токопроводящих частей в электрических установках, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения 110 кВ частоты до 100 Гц.
Структура условного обозначения:
Характеристики:
|Товар
|С6-550-II-М УХЛ
|Номинальное напряжение, кВ
|110
|Испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ
|550
|Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
|6
|Длина пути утечки, см.
|339,5
|Масса, кг.
|75,9