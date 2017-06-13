КТК завершает I этап техперевооружения тепломагистрали по ул. Большева

Первый этап реконструкции участка тепломагистрали «Северная» по ул. Большева г. Кирова, реализуемая в рамках программы «Т Плюс» «Re:конструкция-2017», близится к своему завершению. Это первый объект техперевооружения «Кировской теплоснабжающей компании» в этом году, работы по которому были начаты еще до завершения отопительного сезона.



Работы на объекте ведет компания «ЭнергоремонТ Плюс». Менее чем за месяц подрядная организация провела техперевооружение около 200 метров (Всего здесь планируется уложить 564 метров труб диаметром 500 мм. Стоимость работ – 23,5 млн рублей). Теплотрасса эксплуатируется с 1963 года и за последние 5 лет на данном участке выявлено 19 дефектов. На основании экспертизы промышленной безопасности от 11 ноября 2015 принято решение о проведении ее реконструкции. Техперевооружение тепломагистрали позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей за счет снижения количества отключений из-за дефектов и сокращения тепловых потерь.



На данный момент, по словам директора Кировского отделения АО «ЭнергоремонТ Плюс» Павла Хабарова, на ул. Большева произведена замена около 200 метров старых труб на трубы в пенополиуретановой изоляции (срок службы – 30 лет), в том числе участок под ул. Лепсе. Данные работы были проведены без вскрытия лотков и перекрытия движения по ул. Лепсе. После переключений потребителей и установки заглушек стартует второй этап реконструкции, который по планам должен завершиться до конца июля 2017 г.



В нынешнем сезоне планируется реконструкция еще двух участков тепломагистрали «Северная» от Кировской ТЭЦ-4. Это участок под железной дорогой в районе ул. Гайдара и участок по ул. Полевой от д. 18 до пер. Гирсовского протяженностью 313 метров. Стоимость данных работ – 31 млн 369 тыс. рублей.



Всего за ремонтный сезон 2017 года в областном центре планируется переложить более 12 км теплотрасс по программе реконструкций и еще такой же объем по программе ремонтов. Общая стоимость работ по техперевооружению теплосетевого хозяйства составляет 409 млн рублей. Это на 26,2% больше, чем в 2016 году. Данное увеличение стало возможным благодаря программе «Re:конструкция-2017», которая реализуется группой компаний «Т Плюс» во всех регионах присутствия компании.