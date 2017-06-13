Китай увеличил импорт меди

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 17:11
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
По данным китайских таможенных органов, в мае 2017 г. импорт необработанной меди и продукции из этого металла в страну достиг 390 тыс. т, что на 30% превышает апрельский показатель, ставший наименьшим с октября прошлого года, но все-таки на 9,3% отстает от уровня мая 2016 г.
В 2016 г. Китай импортировал рекордные 4,95 млн. т меди и 16,96 млн. т медного концентрата, что в значительной мере способствовало повышению цен на этот металл на мировом рынке. Однако в текущем году закупки сократились вследствие некоторого ослабления внутреннего спроса и ухудшения условий для спекулятивных арбитражных сделок.
Как отмечают специалисты, расширение китайского импорта меди в мае произошло за счет снижения закупок концентрата. Майский объем поставок медного сырья в Китай оказался минимальным с октября 2015 г. Он на 15% меньше, чем в апреле, и на 20% меньше, чем в мае 2017 г.
По мнению аналитиков, китайцы переориентировались на импорт рафинированной меди вследствие дефицита концентрата. В последние несколько недель были вынуждены приостановить его поставки такие крупные производители как Escondida в Чили (принадлежит австралийской компании BHP) и Grasberg в Индонезии (Freeport).
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»