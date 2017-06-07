Командир студотряда Удмуртэнерго прошел учебу в Москве

В преддверии всероссийского трудового сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса ПАО «Россети» в Москве прошла учеба командиров летних строительных отрядов. В числе 50 студентов-энергетиков был и Егор Суханов - командир студенческого отряда «Энергорегион 18» филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



В течении двух дней интенсивной учебы ребята знакомились с особенностями работы на энергообъектах электросетевого комплекса, приобретали навыки успешного управления коллективом.



На специальных тренингах командиры осваивали принципы управления коллективом, специфику и методы коммуникативных практик, помогающих организовать работу отряда и сделать ее наиболее продуктивной.



- Учеба для меня была познавательной, - делится впечатлениями Егор Суханов. - Мы участвовали в деловых играх, в ходе которых в интересной и доступной форме получили много практических советов для успешной работы. До этой поездки я немного беспокоился - справлюсь или нет? Но сейчас уверен, у нас все получится.



Кроме учебных занятий и тренингов, для студентов была организована экскурсия на современную подстанцию ПАО «МОЭСК», а также в Ситуационно-аналитический центр в главном офисе компании «Россети».



Ключевым событием учебы стала встреча с руководством ПАО «Россети». Студенты получили исчерпывающие ответы на вопросы о возможности трудоустройства на предприятиях электросетевого комплекса, системе подготовки кадров, работе на крупных энергетических объектах компании в период предстоящего и последующего трудового сезона. В завершение встречи учащиеся получили сертификаты об успешном прохождении Школы командиров студенческих отрядов.



Напомним, с июля стартует четвертый сезон студенческих отрядов ПАО «Россети». На объектах Удмуртэнерго вместе с энергетиками будут трудиться студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов Глазовского технического колледжа, обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».



- Опыт работы со студенческими отрядами у нас накоплен уже довольно большой. Четвертый год мы плотно работаем с Глазовским техническим колледжем - молодыми, инициативными, перспективными ребятами, - говорит директор филиала «Удмуртэнерго» ПАО «Центра и Приволжья» Андрей Малышев. – Результат радует всех. Студенты приобретают неоценимый практический опыт, работая и общаясь с настоящими профессионалами-практиками. А мы видим их неподдельный энтузиазм и огромное желание развиваться. Уверен, что в будущем из ребят вырастут настоящие профессионалы электроэнергетики.