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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новые тарифы на электроэнергию в Северной Осетии вступят в силу с 1 июля 2017 года

Новые тарифы на электроэнергию в Северной Осетии вступят в силу с 1 июля 2017 года

13 июня 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ТАРИФЫ

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С 1 июля 2017 года вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, установленные Региональной службой по тарифам (РСТ). Данный рост входит в предельно допустимый максимум, установленный Федеральной службой по тарифам РФ.

Согласно Постановлению РСТ от 19.12.2016 № 46, население Северной Осетии, а также категория потребителей, приравненных к населению, будут платить по одноставочному тарифу 3,86 рублей за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу – 4,44 рублей в пиковой зоне, и 2,32 рублей – в ночной зоне. По трехставочному тарифу: пиковая зона – 4,63 рублей, полупиковая – 3,86 рублей, ночная – 2,32 рублей.

Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, как и для потребителей в сельских населенных пунктах, с июля текущего года устанавливается цена по одноставочному тарифу – 2,70 рублей.

Процесс формирования цен на электроэнергию предельно прозрачен. Изменение тарифа является результатом тщательной независимой оценки и анализа экономической обоснованности, проводимой специалистами регулирующих органов.

АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обращается ко всем потребителям, имеющим задолженность за ранее потребленную электроэнергию, с просьбой погасить ее до вступления в силу новых тарифов на второе полугодие 2017 г.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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