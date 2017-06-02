Сергей Штепа подписал меморандум с "Газпромом" на ПМЭФ-2017

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 16:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ПМЭФ-2017, МЕТАКЛЭЙ
Генеральный директор АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Штепа подписал 02.06.2017 меморандум с ПАО «Газпром» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017). Карачевский «МЕТАКЛЭЙ» выступает инициатором проекта «Каспийская инновационная компания», которая совместно с «Газпромом» построит производство по переработке природного газа в полиэтилены на базе Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Меморандум, подписанный на Форуме, определяет цену, по которой «Каспийская инновационная компания» будет покупать природный газ у «Газпрома».
Основным инвестором проекта выступит «Внешэкономбанк». Запуск производства планируется на конец 2020 года, мощность проекта составит 330 тыс. тон в год.
В проекте «Каспийской инновационной компании» будут задействованы специалисты «МЕТАКЛЭЙ», имеющие большой опыт работы с полимерами на своем производстве в Карачеве. Также «МЕТАКЛЭЙ» располагает лабораторией для исследования полимеров в технопарке Сколково.
Новое производство будет выпускать так называемые металлоценовые полиэтилены. Такие полиэтилены используются для производства особо прочных пленок, применяемых в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве и в других отраслях. Кроме того, они могут подвергаться дальнейшей переработке и использоваться в качестве добавок к другим видам полиэтиленов.
70% продукции проекта «Каспийская инновационная компания» будет идти на экспорт, а остальное будет потреблять завод «МЕТАКЛЭЙ» в качестве сырья. Это позволит на четверть повысить выручку карачевского предприятия, что увеличит налоговые отчисления во все уровни бюджета Брянской области и в федеральный бюджет.
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