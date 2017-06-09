"Силовые машины" модернизировали предпоследний гидроагрегат Жигулевской ГЭС

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 15:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
В рамках программы комплексной модернизации «РусГидро» на Жигулевской ГЭС специалисты «Силовых машин» завершили модернизацию гидроагрегата №11 —девятнадцатого из двадцати гидроагрегатов.
В ходе работ, длившихся 10 месяцев, турбину гидроагрегата заменили на новую, изготовленную «Силовыми машинами» в Санкт-Петербурге на Ленинградском Металлическом заводе. Турбина имеет улучшенную конструкцию, более совершенные технические характеристики и отличается высокой степенью экологической безопасности.
Рабочее колесо новой турбины имеет пять лопастей (прежнее было шестилопастным) и рассчитано на более высокий расход воды через гидроагрегат, что обеспечивает повышение мощности. Обновленный гидроагрегат получил также современную систему управления. В дальнейшем после перемаркировки оборудования и завершения аттестации Системным оператором установленная мощность гидроагрегата увеличится со 115 МВт до 125,5 МВт.
На Жигулевской ГЭС установлено 20 гидроагрегатов, шесть из них были модернизированы до 2010 года. В 2010 году между компаниями «РусГидро» и «Силовые машины» был подписан очередной договор, предполагающий обновление оставшихся 14-ти гидроагрегатов. После ввода в работу гидроагрегата №11 на гидростанции останется модернизировать всего один гидроагрегат. Работы по нему планируется завершить в ноябре 2017 года. После завершения модернизации суммарная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт и составит 2 488 МВт.