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Отраслевые новости: Россия

Технический комитет по строительным материалам займется разработкой стандартов в рамках СНГ

Технический комитет по строительным материалам займется разработкой стандартов в рамках СНГ

13 июня 2017, 14:55
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

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Технический комитет 144 «Строительные материалы и изделия», созданный при Минпромторге России стал полноправным членом аналогичного технического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ). Это позволит представлять консолидированную позицию отечественной промышленности строительных материалов на межгосударственном уровне в сфере стандартизации.

Межправительственным органом СНГ по формированию и проведению согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации является Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), который состоит из глав национальных органов по стандартизации. Россию в нем представляет Росстандарт.

Для принятия межгосударственных стандартов МГС создает по направлениям деятельности межгосударственные технические комитеты (МТК), в том числе в декабре 2015 года был создан МТК «Строительные материалы и изделия».

Первое заседание МТК «Строительные материалы и изделия» состоялось 23 мая 2017 года, что совпало со вступлением в него в качестве полноправного члена российского Технического комитета 144 «Строительные материалы и изделия».

Компания: Минпромторг РФ
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