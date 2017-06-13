Технический комитет по строительным материалам займется разработкой стандартов в рамках СНГ

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 14:55
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Технический комитет 144 «Строительные материалы и изделия», созданный при Минпромторге России стал полноправным членом аналогичного технического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ). Это позволит представлять консолидированную позицию отечественной промышленности строительных материалов на межгосударственном уровне в сфере стандартизации.
Межправительственным органом СНГ по формированию и проведению согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации является Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), который состоит из глав национальных органов по стандартизации. Россию в нем представляет Росстандарт.
Для принятия межгосударственных стандартов МГС создает по направлениям деятельности межгосударственные технические комитеты (МТК), в том числе в декабре 2015 года был создан МТК «Строительные материалы и изделия».
Первое заседание МТК «Строительные материалы и изделия» состоялось 23 мая 2017 года, что совпало со вступлением в него в качестве полноправного члена российского Технического комитета 144 «Строительные материалы и изделия».