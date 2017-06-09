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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Оренбургской области житель Орска оштрафован на 10 тысяч рублей за незаконное подключение к электросетям

Факт незаконного подключения дома по улице Степной был установлен сотрудниками Орского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» во время проведения рейда.

Сотрудники электросетей составили акт о хищении около 10 тысяч киловатт*часов электрической энергии на сумму более 26 тысяч рублей и обратились в полицию с заявлением о привлечении гражданина к административной ответственности.

Первого июня постановлением мирового судьи орчанин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса об административных правонарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой   энергии, нефти и  газа».

Теперь недобросовестному потребителю придется заплатить 26 тысяч рублей за потребленную электроэнергию, а за нарушение российского законодательства с него взыщут штраф в государственный бюджет в размере 10 тысяч рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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