В Оренбургской области житель Орска оштрафован на 10 тысяч рублей за незаконное подключение к электросетям

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Факт незаконного подключения дома по улице Степной был установлен сотрудниками Орского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» во время проведения рейда.
Сотрудники электросетей составили акт о хищении около 10 тысяч киловатт*часов электрической энергии на сумму более 26 тысяч рублей и обратились в полицию с заявлением о привлечении гражданина к административной ответственности.
Первого июня постановлением мирового судьи орчанин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса об административных правонарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».
Теперь недобросовестному потребителю придется заплатить 26 тысяч рублей за потребленную электроэнергию, а за нарушение российского законодательства с него взыщут штраф в государственный бюджет в размере 10 тысяч рублей.