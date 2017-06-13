В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники

13 июня 2017 года о начале своей работы объявила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объединение учреждено крупнейшими частными игроками электронной отрасли: холдингом GS Group, компаниями «Зелакс», «АТОЛ», «Завод “Эталон”» и «Связь инжиниринг», – еще более 30 предприятий заявили о готовности присоединиться к работе АРПЭ. В будущем Ассоциация объединит свыше 100 компаний. АРПЭ нацелена на развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, реализации профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего увеличения экспортного потенциала и выхода на глобальный рынок.



Ассоциация разработчиков и производителей электроники станет главным информационным центром отрасли, представителем отраслевых интересов в органах государственной власти, инициатором и координатором крупнейших инвестиционных проектов. АРПЭ предоставит своим участникам эффективную площадку для обсуждения законотворческих инициатив, единых стандартов, последних отечественных разработок и продуктов. Учредителями Ассоциации выступили холдинг GS Group, «Завод “Эталон”», компании «Зелакс», «АТОЛ» и «Связь инжиниринг». Исполнительным директором АРПЭ назначен Иван Покровский, занимающий должность генерального директора «Информационно-аналитического центра современной электроники». Цель создания АРПЭ – консолидировать усилия бизнес-сообщества для реализации отраслевой стратегии, направленной на развитие российской электронной промышленности, становление национальных технологических чемпионов и укрепление их позиций на внутреннем рынке, дальнейший рост экспортного потенциала отечественной электроники и выход на мировой уровень. Среди первоочередных задач, стоящих перед участниками Ассоциации, – проведение комплексного анализа отрасли, разработка стратегии ее развития, оценка реальных возможностей отечественных предприятий, продвижение собственных предложений по регулированию отрасли в органах государственной власти, противодействие незаконной деятельности на рынке.



О готовности вступить в объединение заявили более 30 компаний, занимающихся разработкой и производством электроники, а также работающих в смежных областях. В ближайшие годы Ассоциация объединит более 100 ключевых российских предприятий электронной промышленности. Участие в работе АРПЭ поможет компаниям выстраивать партнерские отношения и объединяться в эффективно работающие цепочки, что позволит поэтапно восстанавливать и развивать в России разработку и производство оборудования, компонентов и материалов. Важнейшим направлением работы Ассоциации станет содействие интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития российской экономики, в том числе в программу Национальной технологической инициативы.



«Цифровая экономика будущего – это не только сокращение рутинного труда, но еще и новый уровень коммуникаций между компаниями: развитие профессиональных сообществ – экосистем, которые становятся важнейшими субъектами рынка. Одна из главных целей АРПЭ – развитие отраслевого инженерного и бизнес-сообщества, его интеграция в мировую экосистему электронной промышленности», – рассказал исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.



В настоящее время в составе Ассоциации оформился ряд комитетов: комитет по регулированию внутреннего рынка, нацеленный на значительное увеличение доли отечественных производителей на российском рынке, международный комитет, содействующий выходу российских компаний на зарубежные рынки, комитет по контрактному производству, ориентированный на популяризацию и внедрение на предприятиях эффективных моделей контрактного производства, а также кадровый комитет, осуществляющий профориентационную деятельность в школьной и университетской средах и отвечающий за развитие кадрового потенциала компаний-участников АРПЭ. Ассоциация нацелена на расширение количества комитетов, направленных на решение актуальных для отрасли проблем.



«Сегодня очевиден существенный технологический разрыв между Россией и Западом. Нам необходимы действенные меры по восстановлению и укреплению электроники как драйвера инновационного, экономического, социального развития и основы технологической независимости государства. Ассоциация считает глобальный рынок главным ориентиром долгосрочных планов развития, но для выхода на него важно восстановить отечественную электронную промышленность: консолидировать усилия частных компаний и регуляторов для реализации отраслевой стратегии, создавать собственных технологических чемпионов и наращивать экспортный потенциал. Мы уверены в том, что реализация амбициозной стратегии развития отрасли электроники внесет весомый вклад в повышение темпов экономического роста и выведения российской экономики из стагнации», – прокомментировал руководитель комитета по регулированию внутреннего рынка АРПЭ, директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.



Ассоциация была представлена 13 июня 2017 года на пресс-конференции в ТАСС. В мероприятии приняли участие исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский, заместитель генерального директора АО «Связь инжиниринг» Владимир Хлебников, руководитель комитета по регулированию внутреннего рынка АРПЭ, директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков, руководитель комитета по контрактному производству АРПЭ, директор по развитию производственной компании «Завод “Эталон”» Константин Радченко, президент «Научно-производственного предприятия “Зелакс”» Сергей Сухман, руководитель направления разработки и производства ООО «Эвотор» Сергей Зорин.