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Отраслевые новости: В мире

Возобновляемые источники произвели более 50% электричества в Британии

Возобновляемые источники произвели более 50% электричества в Британии

13 июня 2017, 14:28
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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На пике выработки 7 июня энергия солнца, ветра, воды и биомассы была использована для генерации 50,7% всего произведенного в Соединенном Королевстве электричества. Если к этому добавить еще и атомную энергетику, то на долю низкоуглеродных источников будет приходиться более 72% всей произведенной электроэнергии.

Впервые в истории британские возобновляемые источники выработали больше энергии, чем традиционные — природный газ и уголь. По данным оператора электроэнергии National Grid, в минувшую среду после полудня ветряные турбины обеспечили мощность в 9,5 ГВт, солнечные панели — 7,6 ГВт, биомасса — 2 ГВт, а гидроэлектростанции — 0,2 ГВт. В общей сложности — 19,3 ГВт, или 50,7% всей мощности электростанций страны. Работа угольных электростанций в этот день была полностью прекращена, пишет Engadet.

В декабре прошлого года Департамент правительства Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии заявил, что страна уже получает 50% энергии из низкоуглеродных источников. Однако в том показателе учитывалась ядерная энергия. Если добавить к текущему рекорду энергию, полученную на атомных электростанциях, то доля низкоуглеродных источников в энергетике Великобритании составит 72,1%.

Источник: Хайтек.

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