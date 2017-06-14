"Дагестанской сетевой компанией" завершен первый этап реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
В мае т.г. специалистами управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» завершено техническое перевооружение подстанций 110/35/6кВ «Гергебиль» и 110/35/6кВ «Буйнакск-1» в рамках которого проведена установка основных селективных быстродействующих защит для ВЛ 110 кВ № 118, обеспечивающей электроснабжение горной зоны.
На стадии завершения еще один объект. Ведется реконструкция воздушной линии 110 кВ от подстанции 110/35/6 «Тлох» до подстанции 110/35/6«Хунзах». Работы включают строительство основных селективных быстродействующих защит. Эти меры позволят предупредить возможные аварийные отключения, а значит, обеспечат более надежное энергоснабжение предгорной зоны Республики Дагестан.
Аналогичные работы будут проведены вскоре и на воздушных линиях 110 кВ «Дербент – Изберг-Северная», ВЛ 110 кВ «Махачкала – Изберг-Северная» и ВЛ 110 кВ «Изберг-Северная – Сергокала».