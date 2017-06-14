Делегация из Бишкека посетила Центр управления сетями Уфы

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 16:29
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
13 июня Центр управления сетями (ЦУС) Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» посетила делегация Бишкекского городского кенеша во главе с его председателем Канатбеком Музуралиевым.
В ходе посещения ЦУС гости ознакомились с проектом электросетевиков республики по модернизации электросетевого комплекса Уфы с применением элементов Smart grid («умные сети») и принципами работы новейшего оборудования Центра. Директор ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Ильдар Башмаков подробно рассказал о современном развитии и особенностях энергосистемы города.
Также членам делегации были продемонстрировали образцы ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг» в рамках соглашения с ООО «Сименс» о локализации производства на территории Башкирии.
Гости из Бишкека высоко оценили инновационность Центра управления сетями и подчеркнули востребованность опыта башкирских электросетевиков в борьбе с энергопотерями.