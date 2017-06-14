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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС организовала новые выставки спецтехники в регионах

ФСК ЕЭС организовала новые выставки спецтехники в регионах

14 июня 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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В преддверии 15-летия ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в уральском и южном филиалах компании состоялись выставки спецтехники, применяемой в ремонтных и диагностических работах.

На главных улицах Челябинска и Перми вниманию жителей были представлены автогидроподъемник, вездеход ТРЭКОЛ, электролаборатория ВОЛС, экскаватор-погрузчик, седельный тягач, бурильная установка, грузовой автомобиль с краново-манипуляторной установкой.

В Сочи энергетики показали 12 единиц спецтехники, среди которых были вездеходы, диагностические лаборатории, КАМАЗы, используемые в работе на магистральных сетях. Особый интерес вызвал снегоболотоход и снегоход, предназначенные для передвижения по высокогорной, заснеженной местности.

Ранее подобные выставки прошли в других филиалах компании.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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