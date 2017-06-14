ФСК ЕЭС реконструирует ключевую ЛЭП Республики Тыва со строительством нового участка

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала реконструкцию участка линии электропередачи 220 кВ «Абаза – Ак-Довурак», расположенного в Барун-Хемчикском районе Республики Тывы. Это повысит надежность работы ЛЭП, обеспечивающей перетоки электроэнергии из соседней Хакасии в западные районы Тывы.
Линия электропередачи протяженностью 219 км проходит по сложной пересеченной местности, в том числе болоту. Зимой при низких температурах на болотистых участках возникает морозное пучение грунта, что негативно сказывается на состоянии фундаментов и устойчивости опор. Поэтому в ФСК ЕЭС приняла решение о переносе 15 опор на новое место.
Участок из 29 оцинкованных стальных опор будет построен в обход болота. В результате общая протяженность линии увеличится на 3 км – до 222 км.