Кабмин Украины вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: УГОЛЬ
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы, такое решение члены правительства поддержали единогласно без обсуждения.
Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщал о планах продлить действие чрезвычайных мер в энергетике до сентября, чтобы за этот период можно было накопить необходимые запасы угля к отопительному сезону.
Насалик также заявлял, что благодаря действию в течение трех месяцев чрезвычайных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля. В данный момент на складах украинских теплоэлектростанций находится более 2 миллионов тонн угля - ровно столько, сколько было на складах прошлой осенью перед началом отопительного сезона. При этом вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии за последний месяц действия чрезвычайных мер в энергетике составил 62% от общей массы.
На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. В последующем кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.
Источник: ПРАЙМ.