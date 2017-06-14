 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Кабмин Украины вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля

Кабмин Украины вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля

14 июня 2017, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: УГОЛЬ

Обсудить на форуме

285 просмотров

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы, такое решение члены правительства поддержали единогласно без обсуждения.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщал о планах продлить действие чрезвычайных мер в энергетике до сентября, чтобы за этот период можно было накопить необходимые запасы угля к отопительному сезону.

Насалик также заявлял, что благодаря действию в течение трех месяцев чрезвычайных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля. В данный момент на складах украинских теплоэлектростанций находится более 2 миллионов тонн угля - ровно столько, сколько было на складах прошлой осенью перед началом отопительного сезона. При этом вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии за последний месяц действия чрезвычайных мер в энергетике составил 62% от общей массы.

На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. В последующем кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

Источник: ПРАЙМ.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!