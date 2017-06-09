Ликвидация травмоопасного оборудования станет отдельной темой июньского дня охраны труда в "Псковэнерго"

В пик реализации ремонтной кампании 2017 года во всех производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проходят плановые «Дни охраны труда». В программу июньского мероприятия, помимо таких традиционных направлений, как вопросы оформления документации, порядка применения работниками электрозащитных средств, выполнения всех требований безопасности при подготовке рабочих мест и проведении работ в электроустановках, включен вопрос организации работ по ликвидации травмоопасного оборудования.



Как рассказали в управлении эксплуатации предприятия, специалисты «Псковэнерго» реализует комплекс мер по повышению безопасности электросетевого комплекса по отдельной программе. Псковские энергетики ежегодно анализируют потенциально опасное оборудование, места и механизмы и разрабатывают планы-графики мероприятий для сокращения риска травмирования как собственных работников, так и сторонних лиц. В 2016-2018 годах затраты предприятия на выполнение данных работ в регионе составят порядка 87 млн рублей.



В частности, в текущем году специалисты «Псковэнерго» заменят свыше 850 дефектных опор ЛЭП 10-0,4 кВ, на которые по итогам диагностики запрещен подъем с использованием когтей и лазов. В настоящее время обслуживание таких опор ведется с применением автогидроподъемников и раскрепляющих устройств.



Также до конца года запланирован монтаж ограждений на 13 площадках обслуживания электрооборудования. На двух энергообъектах будут доведены до нормативных габариты, где расстояние от токоведущих частей до земли менее допустимого. Кроме того, на десяти подстанциях к требуемым значениям будут приведены сопротивления заземляющих контуров.



На сегодняшний день при работе с травмоопасным оборудованием специалисты предприятия проходят специальный инструктаж. Оперативный персонал обеспечен перечнем линий, которые после отключения находятся под наведённым напряжением.



Напомним, что в МРСК Северо-Запада действует комплексная программа, направленная на предотвращение травматизма на объектах электроэнергетики. Программа включает в себя совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках, производственное обучение персонала, а также обеспечение работников надёжными средствами защиты.