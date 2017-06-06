На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершен плановый летний ремонт основного оборудования

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 15:15
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
Василеостровская ТЭЦ включена в работу после плановой остановки для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
За восемь дней был выполнен весь запланированный объем работ. Энергетиками проведена ревизия и обслуживание систем газопотребления, экспертное обследование гидротехнических сооружений станции, заменена арматура на основных коллекторах ТЭЦ, выполнен масштабный ремонт тепловой изоляции и многие другие работы.
В настоящее время подача горячего водоснабжения потребителям с коллекторов ТЭЦ осуществляется в штатном режиме. Управляющие компании также должны произвести регулирование систем в тепловых пунктах многоквартирных домов.