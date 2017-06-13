На Воткинской ГЭС проходят антитеррористические учения "Кама-2017"

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 17:34
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, УЧЕНИЯ
На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в соответствии с комплексной программой по обеспечению безопасности и защите от терроризма проходят плановые антитеррористические учения «Кама-2017» и научно-практический семинар.
В учениях принимают участие исполняющий обязанности директора Департамента административной и законопроектной работы Министерства энергетики Российской Федерации Олег Уманец, советник Председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Евгений Ильин, заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Александр Клопов, сотрудники подразделений безопасности компании «РусГидро», Ведомственной охраны Минэнерго РФ, представители силовых ведомств.
По легенде учений условная диверсионно-террористическая группа, при помощи подводных пловцов и маломерного судна, попыталась проникнуть на энергетический объект. Подразделение охраны, используя гидроакустические, радиолокационные средства и средства видеонаблюдения обнаружило противника и, во взаимодействии с силовыми структурами, пресекло попытку незаконного проникновения на территорию Воткинской ГЭС. На следующем этапе учений была предотвращена попытка силового прорыва на объект через контрольно-пропускной пункт.
В ходе учений участникам продемонстрированы возможности перспективных и действующих образцов технических средств охраны. Проверена система ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение и другие средства охраны объекта.
«Воткинская ГЭС – один из центров, где мы запланировали ряд мероприятий по антитеррористической защищенности объектов «РусГидро»», – сообщил заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Александр Клопов – «Решения, которые мы выработаем в ходе сегодняшнего учения и научно-практического семинара, будут внедрены в повседневную практику. Это, в целом, повысит надежность системы безопасности объектов энергетики Российской Федерации».
Проводимые учения направлены на поиск лучших технических решений и отработку взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, их региональных подразделений, совершенствование системы безопасности объектов компании «РусГидро».
«В рамках учения на Воткинской ГЭС организовано обучение привлеченных сил антитеррористической комиссии и оперативного штаба, а также проведено комплексное задействование всех уровней безопасности Пермского края», – отметил советник Председателя НАК Евгений Ильин.
По окончании учений будут подведены итоги и намечены мероприятия по повышению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.