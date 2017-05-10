 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Несанкционированные работы сторонней организации в охранной зоне ЛЭП привели к отключению электроснабжения в Советском районе города Воронежа

Несанкционированные работы сторонней организации в охранной зоне ЛЭП привели к отключению электроснабжения в Советском районе города Воронежа

14 июня 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

Обсудить на форуме

248 просмотров

14 июня в 14:14 диспетчеры филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» зафиксировали отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ №6, проходящей в Советском районе города Воронежа и питающей часть жилого сектора и промышленных предприятий этого района.

В результате оперативных действий персонала Воронежэнерго через 8 минут, в 14:22, электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Энергетики выяснили, что причиной отключения линии  явилась несанкционированная  работа строительной техники сторонней организации  – водитель трактора не соблюдал нормы и правила работ в охранной зоне ЛЭП, что привело к короткому замыканию на линии  и ее отключению.  На месте происшествия работают специальная комиссия, в состав которой входят энергетики, представители Ростехнадзора и других ведомств. После подробного выяснения обстоятельств произошедшего, компании, которой принадлежит строительная техника предстоит возместить ущерб, причиненный своими неправомерными действиями.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!