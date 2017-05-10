Несанкционированные работы сторонней организации в охранной зоне ЛЭП привели к отключению электроснабжения в Советском районе города Воронежа

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО
14 июня в 14:14 диспетчеры филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» зафиксировали отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ №6, проходящей в Советском районе города Воронежа и питающей часть жилого сектора и промышленных предприятий этого района.
В результате оперативных действий персонала Воронежэнерго через 8 минут, в 14:22, электроснабжение всех потребителей было восстановлено.
Энергетики выяснили, что причиной отключения линии явилась несанкционированная работа строительной техники сторонней организации – водитель трактора не соблюдал нормы и правила работ в охранной зоне ЛЭП, что привело к короткому замыканию на линии и ее отключению. На месте происшествия работают специальная комиссия, в состав которой входят энергетики, представители Ростехнадзора и других ведомств. После подробного выяснения обстоятельств произошедшего, компании, которой принадлежит строительная техника предстоит возместить ущерб, причиненный своими неправомерными действиями.