Оборудование ТКЗ доставлено на ТЭЦ компании "Алюминий Казахстана"

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 17:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в состав ПАО «Силовые машины», завершил поставку барабана в комплекте с сепарационными устройствами и роликовыми опорами для ТЭЦ компании АО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, Республика Казахстан), входящего в состав Евразийской Группы (ERG).
Крупногабаритное изделие спроектировано и изготовлено в рамках программы по реконструкции котельного оборудования, установленного на данной станции. Оно заменит изготовленный ТКЗ и введенный в эксплуатацию в 1966 году барабан котла БКЗ-420-140, который в настоящий момент выработал свой ресурс.
Новое оборудование планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Барабан, являясь одним из основных элементов парового котла, обеспечит равномерную раздачу питательной воды и разделение пароводяной смеси на насыщенный пар и воду. Помимо этого в агрегате будет создан запас циркулирующей воды, необходимый для безаварийной работы котла.
Напомним, ранее для компании АО «Алюминий Казахстана» ТКЗ поставлял барабаны котлов БКЗ-320-140 (станционный №1 и №2), запчасти химической водоочистки и спирали подогревателя высокого давления.