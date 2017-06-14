Производство "умных" морозостойких солнечных станций наладят в Томске в 2018 году

Производство разработанных в Томском политехническом университете (ТПУ) морозостойких "умных" станций, способных "следить" за солнцем и использовать его энергию, планируется наладить в Томске 2018 году. Эти отечественные автономные станции смогут обеспечить электричеством труднодоступные поселки и объекты в Сибири и арктической зоне, сообщил в пятницу ТАСС координатор работ Сергей Терехов.



"Мы закончили технический проект, в июле будет монтаж опытного образца, - рассказал он. - Заказчиком является фирма "Микран" (Томск). Мы делаем для них НИОКР. В конце 2017 года мы заканчиваем проект, с 2018-го приступаем к продажам. Проект реализуется в рамках постановления правительства №218 (о кооперации вузов с промышленными партнерами - прим. ТАСС): 130 млн рублей - субсидия государства плюс 130 млн рублей - софинансирование от "Микрана".



По его словам, для этой станции ученые создали отечественные энергоэффективные мехатронные модули, которые способны поворачивать солнечную панель по горизонтали и вертикали, позволяя ей "следить" за солнцем. Это повышает эффективность поглощения энергии. "Она в течение дня делает полный оборот, который делает солнце", - отметил Терехов.



Также инженеры создали систему накопления (аккумуляторы) и преобразования энергии. "На бетонное основание ставится рама с солнечными панелями, мехатронные модули и отапливаемый шкаф, в него ставится вся электроника. Электроника и мехатроника работает при высоких отрицательных температурах - до минус 50 градусов", - пояснил собеседник.



Особенностью станции, установленная мощность которой при использовании одной рамы в панелями составляет около 3 кВт, является ее полная автономность и мобильность - ее можно перевезти с места на место при помощи "КамАЗа". Следить за ее работой можно удаленно благодаря созданному в Томске программному обеспечению, при помощи GPS. "То есть мы можем поставить устройство где-нибудь в Якутии, и, допустим, из Томска подключиться и наблюдать за всеми параметрами, посмотреть, есть ли ошибки и прочее", - пояснил Терехов.



Представитель команды разработчиков рассказал, что в России нет законченных аналогов, а от зарубежных разработка отличается более низкой ценой благодаря использованию отечественных компонентов, за исключением солнечных панелей. "Она может ставиться в любых отдаленных поселках, где есть проблемы с генерацией электрической энергии, в местах добычи нефти. Ее можно использовать в Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике", - уточнил он.



Источник: ТАСС

Компания: