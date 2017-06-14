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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Саратовские распределительные сети" обеспечивают электроснабжение промышленных предприятий

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» продолжает работу по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям потребителей на территории региона. В апреле текущего года выполнены обязательства по 86 договорам. Объем предоставленной мощности составил 2,55 МВт.

В Энгельсском районе энергетики обеспечили электроснабжение мощностей «Саратовской макаронной фабрики». С этой целью построена воздушная линия     10 кВ и смонтирована комплектная трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА. В Турковском районе установлено вводное распределительное устройство, которое обеспечит электроснабжение асфальтобетонного завода.

В апреле 2017-го года филиал заключил 140 новых договоров ТП, по которым энергетики предоставят потребителям 3,87 МВт мощности. Энергетикам поступило 157 новых заявок, суммарная запрашиваемая мощность составила 7,22 МВт.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф)

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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