Сотрудники Кубаньэнерго оперативно ликвидировали последствия ДТП

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») оперативно восстановили электроснабжение жителей станицы Костромской Мостовского района, нарушенное ночью 12 июня в результате наезда стороннего транспорта на опору воздушной линии 10 кВ.
В результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена опора воздушной линии 10 кВ, временно без электроснабжения остались часть жителей станицы Костромской. Аварийная бригада Лабинского филиала незамедлительно выполнила ремонтно-восстановительные работы, оперативно по резервным схемам электроснабжения были подключены все потребители. Кроме того, для обеспечения электроснабжения социально значимого объекта – водонасосной станции энергетики применили дизельную электростанцию мощностью 100 кВА.
Виновник ДТП с места происшествия скрылся, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут его розыск. Нарушителю предстоит заплатить штраф и возместить причиненный приятию ущерб, включая расходы на ремонтно-восстановительные работы.
– Последствия ДТП специалисты Кубаньэнерго устраняют оперативно. Однако невнимательность автомобилистов, несоблюдение правил дорожного движения приводит к нарушениям электроснабжения бытовых потребителей и социально значимых объектов, – поясняет и.о. директора Лабинского филиала Кубаньэнерго Егор Войцеховский. – Кроме того, поврежденные линии электропередачи представляют большую опасность для населения. Оборванный провод, упав на землю, создает в радиусе 10 метров так называемую зону «шагового» напряжения. При попадании в эту зону человек может быть поражен электрическим током, даже не касаясь провода. Поэтому, при обрыве провода нельзя приближаться и тем более самостоятельно пытаться убрать оборванный провод.
Кубаньэнерго в очередной раз настоятельно рекомендует водителям автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную осторожность на дороге, особенно в зоне прохождения воздушных линий электропередачи.
Уважаемые водители автотранспортных средств!
Соблюдайте правила дорожного движения. Не подвергайте свою жизнь и жизнь других людей смертельной опасности! Будьте внимательны на дорогах!