В Австралии начато расследование по катанке

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 17:17
Рубрика: В мире
Метки: КАТАНКА
Австралийская Антидемпинговая комиссия (ADC) сообщила о запуске расследования по импорту катанки из углеродистой и легированной стали из Вьетнама, Индонезии и Кореи.
Инициатором расследования стала компания OneSteel Manufacturing, обвинившая конкурентов из трех стран в демпинге и нанесению ущерба местному производителю, который в последние годы якобы снизил свою долю национального рынка, потерял доходы и прибыли.
В отношении Вьетнама OneSteel призывает провести расследование по особой процедуре, применяемой для стран, чья экономика не является рыночной. Как утверждают представители австралийской компании, демпинговая маржа при поставках вьетнамской катанки составляет не менее 30,6%. При этом, по мнению OneSteel, внутренние цены на данную продукцию во Вьетнаме, которые ниже, чем в Австралии, нельзя принимать за точку отсчета.
Ранее в Австралии уже проводились антидемпинговые расследования по катанке. Импорт данной продукции из Индонезии и Турции облагался антидемпинговыми пошлинами в течение 12 месяцев в 2015-2016 гг., а на китайскую катанку такие пошлины действуют с апреля 2016 г.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»