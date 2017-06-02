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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Колэнерго" начались двухдневные учения по ликвидации последствий массовых отключений

В Колэнерго начались двухдневные учения по ликвидации последствий массовых отключений

14 июня 2017, 17:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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По замыслу учений в результате порывистого ветра более 25 м/сек с мокрым снегом было нарушено электроснабжение части потребителей в Кольском районе Мурманской области.
 
С учетом сложившейся ситуации оперативным Штабом Колэнерго принято решение направить мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей и запросить оперативный Штаб МРСК Северо-Запада о направлении мобильного подразделения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для оказания поддержки бригадам «Колэнерго».
 
В ходе учений совместными усилиями энергетиков планируется восстановление двух условно поврежденных опор линии 6 кВ.
 
Учения проводятся совместно с ГОУП «Мурманскводоканал» и АО «МОЭСК».
 
Горячая линия МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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