В Пермском крае нарушение ключевых правил электробезопасности обернулось гибелью подростка

Вчера в Очерском районе при самовольном подъёме на опору воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ погиб 15-летний подросток. По данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы.



По информации следственных органов, двое молодых людей забрались на металлическую анкерную опору ВЛ 110 кВ «Апрельская-Очер». В результате приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением в 110 тысяч вольт, один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью. Второй подросток остался по счастливой случайности жив и в настоящий момент дает показания правоохранительным органам. Целью проникновения на энергообъект стало желание сделать экстремальное фото на высоте.



Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» вновь призывают родителей и всех жителей Пермского края к максимальному вниманию и необходимости соблюдения правил электробезопасности, а также о недопустимости проникновения в электроустановки. Энергообъекты являются источником повышенной опасности!



В преддверии летних каникул энергетики «МРСК Урала» провели информирование населения, а также целый ряд занятий в школах регионов присутствия компании. Специалисты компании рассказали о необходимости соблюдения правил электробезопасности более 30 тысячам детей и подростков.



Сейчас остро необходимо обратить внимание взрослых на дополнительную работу с детьми и подростками в семьях. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения при взаимодействии с электричеством обезопасит детей и позволит избежать их смерти.



Напомним, что с 2008 года в ОАО «МРСК Урала» реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки.



Так, в прошлом году в школах Пермского края, Челябинской и Свердловской областей было проведено более 4 тысяч уроков по электробезопасности с охватом более 100 тысяч детей и подростков, распространено около 50 тысяч листовок и плакатов, педагогам были переданы около одной тысячи методических пособий для проведения занятий по теме «Электробезопасность».



Несмотря на эту планомерную масштабную работу по профилактике электротравматизма сторонних лиц, жители и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности. Специалисты ОАО «МРСК Урала» еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.



Уважаемые жители Пермского края, если вы стали свидетелями проникновения на энергообъекты или игр рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.



Для беседы с вашими детьми и подростками на сайте ОАО «МРСК Урала» https://www.mrsk-ural.ru/client/danger/ размещены все необходимые для этого материалы. Покажите их своим детям, а также знакомым, чтобы предотвратить трагедию!