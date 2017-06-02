Николай Никифоров обсудил с Максимом Решетниковым вопросы развития связи в регионе

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в ходе официального визита руководителя ведомства Николая Никифорова в Пермский край прошло совещание с исполняющим обязанности главы субъекта Максимом Решетниковым о развитии связи в регионе. Затрагивались вопросы устранения цифрового неравенства между городом и деревней, развития услуг мобильной связи в современном стандарте четвертого поколения 4G LTE, обсуждалась задача по обеспечению широкополосным доступом в интернет больниц и поликлиник края.



«В рамках разработки программы “Цифровая экономика” мы нашли решения, по которым Пермский край осуществит большую сквозную стройку по подключению всех учреждений здравоохранения к интернету: более 500 таких учреждений, более сотни населенных пунктов. Также будем расширять сотовую связь, причем постараемся, чтобы она сразу развивалась в стандарте 4G», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.



Министр пообещал, что проектам Пермского края будет оказана поддержка на федеральном уровне, чтобы освоить намеченную амбициозную программу: «Мы поддержим регион и сделаем все возможное, чтобы в 2017 году жители Пермского края увидели реальные улучшения в сфере услуг связи. Речь идет об инвестициях в размере сотен миллионов рублей, источников несколько, в том числе и средства операторов связи. Что касается подключения учреждений здравоохранения, то будет поддержка из федерального бюджета. В целом в масштабах Российской Федерации это 5,5 млрд рублей на 2017 год, а Пермский край здесь в числе лидеров».



Доступ в интернет на скорости не ниже 100 Мбит в секунду получат 522 учреждения Пермского края, подведомственные трем больницам: городской Кизеловской, центральной городской Губахинской и Гремячинской центральной районной больницы. Предполагается проведение сети в Кизел, поселки Южный-Коспашский, Центральный-Коспашский, Северный-Коспашский, Шахта, Губаху, рабочие поселки Углеуральский, Широковский, Гремячинск, рабочие поселки Юбилейный, Шумихинский и поселок Усьва. Согласно программе устранения цифрового неравенства, доступом в интернет в регионе со скоростью не менее 10 Мбит в секунду также планируется обеспечить 305 малых населенных пунктов численностью 250–500 жителей, расположенных в более чем 30 районах края. В настоящий момент уже установлено 64 соответствующих точки доступа.



В совещании о развитии связи также приняли участие представители компаний связи, действующих в регионе: «Мегафон», МТС, «Ростелеком», «ЭР-Телеком» и Тele2.



В ходе визита Николай Никифоров также посетил почтовое отделение ФГУП «Почта России» в Перми, ознакомился с экспонатами выставки «Краевые ИТ-решения», которая проходила на отечественном предприятии «Морион», производящем телекоммуникационное оборудование. Свою продукцию там представляли создатели известного в мире проморобота, разработчики крупных информационно-аналитических порталов, проектов обеспечения безопасности дорожного движения, изобретатели российского фитнес-браслета. Также была представлена информационно-аналитическая система «ПроМед», которая автоматизирует все разделы оказания медицинской помощи и формирует единый банк данных для лечебных учреждений края.



На «Морионе» прошел круглый стол «Цифровая экономика». Глава региона подчеркнул необходимость поддержки и высокую значимость ИТ-разработок в сферах здравоохранения и образования, развитие кадрового потенциала в сфере ИТ и формирование внутреннего инновационного спроса. «У нас накоплен большой потенциал в ИТ-сфере. Наша задача — повышать качество подготовки кадров, думать о пространстве для развития и роста ИТ-компаний на этой площадке. Краевые власти готовы предоставить налоговые льготы, вкладываться в инфраструктуру, которая необходима, при условии, что сектор будет активно развиваться, создавать рабочие места. Вы для нас стратегический сектор, и мы готовы делать все, чтобы вам в крае было комфортно», — заявил Максим Решетников.