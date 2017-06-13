Энергетики "Владимирэнерго" активно реализуют ремонтную программу

Современное состояние и тенденции развития композиции
15 июня 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В рамках выполнения ремонтной программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» продолжают реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безаварийной работы объектов электросетевого комплекса Владимирской области. Так, в июне специалистами производственного отделения «Владимирские электрические сети» с применением современной мульчерной спецтехники было расчищено от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) около 4 га просек на воздушных линиях (ВЛ) напряжением 6-10 и 35-110 киловольт, что позволило повысить уровень надёжности электроснабжения населенных пунктов: Сельцо, Ширманиха, Озяблицы, Никольское, Кондряево. В черте областного центра, города Владимира,были проведены работы по расширению просек на ВЛ 110 кВ «Городская» и «Окружная».
В ходе реализации ремонтной программы, в деревне Еросово Собинского района усилена конструкция деревянных опор путем установления железобетонных приставок, в Суздальском районе на ВЛ 10 кВ «Гавриловская» были заменены 7 деревянных опор на железобетонные, а в Камешковском районе на территории сёл Второво, Новки и Каверино энергетики «Владимирэнерго» заменили 13 опор. В Собинском районе неизолированный провод был заменен на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод протяженностью более трех километров, что увеличит бесперебойность подачи электроэнергии в деревни: Новоселово, Жохово, Погост, Цепелево и Копнино.
В течение года технические мероприятия по повышению уровня надёжной работы распределительных сетей 10-6-0,4 кВ будут проведены энергетиками «Владимирэнерго» во всех районах Владимирской области.