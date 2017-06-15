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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики и власти вместе решают проблему уличного освещения в районах Адыгеи

Энергетики и власти вместе решают проблему уличного освещения в районах Адыгеи

15 июня 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») и муниципалитеты Шовгеновского и Кошехабльского районов Республики Адыгеи провели совместную встречу по вопросам уличного освещения и недопущения бездоговорного потребления электроэнергии.

Энергетики предложили местным властям (поселковым администрациям) содействие в монтаже и подключении уличных фонарей к электросетям филиала, в оформлении документов на техприсоединение и заключении договоров на энергоснабжение.

В первую очередь, стороны займутся обустройством освещения объектов социальной инфраструктуры. В отдельных случаях к установке уличных фонарей решено привлечь местное население – в случае, если потребитель согласен подключить ближайший к его дому фонарь через прибор учета. Энергетики также выразили готовность выполнить монтажные работы по обустройству освещения улиц на безвозмездной основе.

– Руководством региона и Кубаньэнерго перед нами поставлена задача – обеспечить освещение сельских улиц, и мы готовы оказывать муниципалитетам всевозможную помощь в этом деле, – сказал директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко. – Наши усилия направлены на борьбу с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии и сведение до минимума энергопотерь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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