Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа взыскивает задолженности за потребленную электроэнергию

Современное состояние и тенденции развития композиции
15 июня 2017, 17:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Сотрудники Ингушского филиала МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») провели рейдовые мероприятия по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию в г. Назрани.
Из обслуживаемых филиалом «Ингушэнерго» 67,77 тыс. потребителей-физлиц, 40,7 тыс. (или 60 %) имеют задолженность более чем за два расчетных периода (месяца). В общей сложности это 696,9 млн рублей. При этом 24 % абонентов с общей суммой задолженности 169,1 млн рублей приходится на Назрань.
В результате проведённых энергетиками мероприятий общая сумма задолженности по городу сокращена на 210 тысяч рублей, трое наиболее злостных должников обесточены.
«Подобные выезды – постоянная практика, однако, мы всегда стараемся разобраться, по каким причинам потребитель не оплачивает электроэнергию. Если это связано со сложной финансовой ситуацией – предоставляем возможность внесения платы в рассрочку. Чтобы получить реструктуризацию долга достаточно обратиться по адресу, указанному в квитанции на оплату электроэнергии, - комментирует директор филиала Султан Цечоев. - Если же потребитель имеет стабильный доход, но предпочитает просто не платить за энергоресурсы, компании приходится применять все, разрешенные российским законодательством меры: вводить ограничения подачи электроэнергии, обращаться в суд. Это вынужденные меры и, конечно, хотелось бы их избежать. Поэтому еще раз напоминаю – от платежной дисциплины каждого потребителя зависит эффективность и надежность энергоснабжения всего региона».
Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» призывает своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию. Произвести оплату можно: в Центрах обслуживания клиентов (районных сбытовых отделениях), в филиалах Сбербанка России, в почтовых отделениях ФГУП «Почта России», через терминалы платежной системы MostPay ООО «Интегра Софт», зарегистрировавшись на сайте https://gp-lc.ru в «Личном кабинете».