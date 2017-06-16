"МРСК Урала" приняла активное участие в восстановлении электроснабжения, нарушенного в Пермско-Закамском узле из-за сбоя в работе объекта генерации

Современное состояние и тенденции развития композиции
15 июня 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
Сегодня в Пермско-Закамском узле произошло масштабное отключение энергоснабжения. Объем отключенной нагрузки составил более 370 МВт.
Сбой в работе оборудования произошел на Пермской ГРЭС (обособленное подразделение АО «Интер РАО – Электрогенерация»). В результате инцидента в зону технологического нарушения попали электросетевые объекты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в Свердловском, Ленинском, Мотовилихинском районах Перми и части Пермского района.
Специалисты пермского филиала ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») активно подключились к работе по восстановлению электроснабжения потребителей.
Большая часть объектов была запитана системами автоматики. Оставшаяся часть обесточенных потребителей включена по телеуправлению и дежурными оперативными бригадами филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». Восстановление электроснабжения оставшихся потребителей продолжается.