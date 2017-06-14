"Система-112" начала работу в Санкт-Петербурге

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что сегодня в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Санкт-Петербурга началась постоянная эксплуатация «Системы-112». С этого дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб граждане могут использовать единый номер 112. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи России.



Пользователи услуг связи Санкт-Петербурга в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи помимо единого номера 112 также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. В сетях местной фиксированной телефонной связи также действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.



Напомним, что с 1 мая 2017 года в регионах, где «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию, действует система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова по номеру 112. При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет получить от оператора связи фамилию, имя и отчество абонента, год его рождения и адрес регистрации по месту жительства. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи при этом обязан обеспечить защиту передаваемых данных в соответствии с законодательством РФ.



В настоящее время «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию в Воронежской, Калужской, Курской, Московской областях, Республике Татарстан, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Опытная эксплуатация системы ведется на территории 25 субъектов РФ: в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Тюменской областях, в Республиках Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Северная Осетия и Удмуртской Республике, а также в Камчатском, Пермском и Ставропольском краях. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013–2017 годы».