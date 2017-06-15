Студотряды МРСК Центра: ударная работа, насыщенный досуг

В ПАО «МРСК Центра» готовятся к открытию четвертого всероссийского трудового сезона студенческих энергетических отрядов (СЭО) Группы компаний «Россети». Нынешним летом на объектах компании в составе 15 СЭО будут трудиться 208 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Ребята будут работать с документацией, участвовать в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта, уборке порубочных остатков при расчистке просек и других работах.



Во многих регионах местом их работы станут крупные и значимые энергообъекты. Так часть бойцов студотряда «Энергия 44» филиала «Костромаэнерго», в который вошли третьекурсники факультета «Автоматизации и электрификации сельского хозяйства» Костромской государственной сельскохозяйственной академии, будет трудиться на подстанции 35/110кВ «Северная» в Костроме, снабжающей электроэнергией жилые микрорайоны за рекой Костромой. В филиале «Липецкэнерго» местом работы стройотрядовцев станут, в частности, объекты Липецкого РЭС, обеспечивающие электроэнергией более 50 тысяч человек, а так же больницы, детские сады, школы, объекты досуга, и Задонского РЭС, питающего такие социально важные объекты, как районная больница, ледовый дворец, а также жилой сектор, где проживают 35 тысяч человек.



Как и в прошлые годы, энергетики запланировали для бойцов стройотрядов полезный досуг и обширную культурную программу. Так, для стройотрядовцев Костромаэнерго будет проведен командообразующий тренинг, организованы спортивные соревнования, в рамках которых они померяются силами в различных дисциплинах с работниками предприятия. Кроме того, студенты примут участие в организации и проведении маршрутных игр по электробезопасности, которые специалисты Костромаэнерго проводят в летних оздоровительных лагерях.



В Орелэнерго, как и в прошлом году, для бойцов СЭО будет организованы конкурсы плакатов, рассказов и творческих выступлений. Они примут участие в слете молодых специалистов филиала, а также посетят межфилиальный хоккейный турнир «Курская дуга», в котором примут участие энергетики из Орла, Курска и Белгорода. А стройтрядовцы Липецкэнерго, помимо участия в спортивных соревнованиях и различных конкурсах художественной самодеятельности, побывают на экскурсиях в ключевых подразделениях филиала и музее региональной энергетики.