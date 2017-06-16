В Китае открылось IV российско-китайское ЭКСПО

Современное состояние и тенденции развития композиции
15 июня 2017, 17:16
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ
15 июня в столице китайской провинции Хэйлунцзян, городе Харбине, открылось Четвертое российско-китайское ЭКСПО. Мероприятие проводится совместно Министерством коммерции КНР, Народным правительством провинции Хэйлунцзян, Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В торжественной церемонии открытия российской экспозиции приняли участие Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских, Заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин, Секретарь ЦК КПК Провинции Хэйлунцзян Чжан Цин Вэй и Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
IV российско-китайское ЭКСПО нацелено на расширение общей платформы в рамках сотрудничества по линии «Нового шёлкового пути» и Евразийского экономического союза. Во время обхода российской и китайской экспозиций компании и регионы представили почётным гостям свою продукцию и услуги, рассказали о перспективных проектах. Российская экспозиция на ЭКСПО составляет свыше трех тысяч квадратных метров. Здесь размещены более 60 стендов крупных корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, представляющих 16 секторов экономики, а также представительства 13 российских регионов.
Развитие сотрудничества на площадке ЭКСПО будет основываться на трех темах: инновации, агросектор, малый и средний бизнес. На сегодняшний день выставка является одной из наиболее влиятельных площадок для укрепления российско-китайских торгово-промышленных отношений и развития делового партнёрства. В работе ЭКСПО принимают участие руководители деловых союзов, отраслевых организаций, многочисленные эксперты и представители деловых кругов из 60 стран мира.
Площадь российско-китайской экспозиции занимает 10 00 кв. м.
Общая площадь ЭКСПО составляет 86 000 кв.м., на которых разместились свыше 2500 стендов.