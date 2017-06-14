АО "БЭСК" - в числе победителей Всероссийского конкурса "Лучшие электрические сети России"

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 09:55
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
АО «БЭСК» стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс». Башкирские сетевики победили сразу в двух номинациях: «Социально ответственная электросетевая компания» и «Наиболее информационно открытая электросетевая компания».
АО «БЭСК» за прошедший год провело масштабную работу по линии корпоративно-социальной ответственности. Она включала в себя развитие кадрового потенциала, системы наставничества, пропаганду здорового образа жизни, благотворительность и профилактику детского электротравматизма.
Также в 2016 году сетевики осуществили большой объем работ по выстраиванию PR-коммуникаций с акционерами и инвесторами, потребителями, органами государственной власти, включая информирование общественности о производственной, финансовой, социальной деятельности компании в СМИ. Заслуги АО «БЭСК» были высоко оценены конкурсным жюри, состоявшим из экспертов энергетической отрасли страны.
Всего в конкурсе за победу в шести номинациях боролись более 40 электросетевых компаний из 38 регионов России.