АО "ДВЭУК" сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 09:14
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК
15 июня во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «ДВЭУК» под председательством генерального директора компании Дмитрия Селютина.
На собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределена прибыль Общества по результатам 2016 года. В связи с тем, что АО «ДВЭУК» получен убыток в размере 578,9 млн руб., приняты решения не распределять чистую прибыль, не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также вознаграждение негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Согласно повестке, акционеры утвердили аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», одобрили новую редакцию Устава Общества и Положение об информационном взаимодействии АО «ДВЭУК» через Межведомственный портал Росимущества по управлению государственной собственностью.
Кроме того, принято решение уменьшить уставный капитал АО «ДВЭУК» на 127,4 млн до 60,073 млрд руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Номинальная стоимость акций каждой такой категории снижена с 1 тыс. до 997,88 руб.
Как пояснил корпоративный секретарь АО «ДВЭУК» Константин Гепалов, уменьшение уставного капитала Общества произошло вследствие безакцептного списания в доход федерального бюджета остатков госинвестиций, сэкономленных компанией при реализации проектов в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».