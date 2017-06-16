Альянс Renault-Nissan построит в Европе хранилище энергии на 100 МВт

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 15:12
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ
Renault-Nissan продолжает расширять свою долю на рынке использованных батарей от электромобилей: на прошлой неделе Renault представила домашнюю систему хранения, — конкурента Tesla Powerwall — которая использует бывшие в употреблении аккумуляторы, а теперь источники Reuters сообщают о планах франко-японского альянса построить целый комплекс из таких энергонакопителей.
По информации издания, мощность новой системы хранения Renault-Nissan будет эквивалентна средней газовой или угольной электростанции, и она сможет обеспечить энергией не менее 120 000 домохозяйств. Официальный представитель Renault Селин Фарисье подтвердила наличие таких планов, но подчеркнула, что они пока что находятся на «стадии изучения».
В отличие от электростанций, которые производят энергию, системы энергонакопителей сохраняют излишки электричества, произведенные на пике выработки, например, солнечными панелями или ветряными турбинами, а затем по необходимости поставляют их в сеть. В будущем такие системы могут играть важную роль в возобновляемой энергетике, которая сильно зависит от внешних факторов — прежде всего, погоды.
Источник: Хайтек.