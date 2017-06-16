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Отраслевые новости: В мире

Альянс Renault-Nissan построит в Европе хранилище энергии на 100 МВт

Альянс Renault-Nissan построит в Европе хранилище энергии на 100 МВт

16 июня 2017, 15:12
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Renault-Nissan продолжает расширять свою долю на рынке использованных батарей от электромобилей: на прошлой неделе Renault представила домашнюю систему хранения, — конкурента Tesla Powerwall — которая использует бывшие в употреблении аккумуляторы, а теперь источники Reuters сообщают о планах франко-японского альянса построить целый комплекс из таких энергонакопителей.

По информации издания, мощность новой системы хранения Renault-Nissan будет эквивалентна средней газовой или угольной электростанции, и она сможет обеспечить энергией не менее 120 000 домохозяйств. Официальный представитель Renault Селин Фарисье подтвердила наличие таких планов, но подчеркнула, что они пока что находятся на «стадии изучения».

В отличие от электростанций, которые производят энергию, системы энергонакопителей сохраняют излишки электричества, произведенные на пике выработки, например, солнечными панелями или ветряными турбинами, а затем по необходимости поставляют их в сеть. В будущем такие системы могут играть важную роль в возобновляемой энергетике, которая сильно зависит от внешних факторов — прежде всего, погоды.

Источник: Хайтек.

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