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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Архэнерго" и судебные приставы продолжают взыскание задолженности с ПАО "Архэнергосбыт"

Архэнерго и судебные приставы продолжают взыскание задолженности с ПАО Архэнергосбыт

16 июня 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО

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 Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») активно сотрудничают с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Судебные приставы - исполнители помогают энергетикам по решениям судов взыскивать задолженность за услуги по передаче электроэнергии с ПАО «Архэнергосбыт», являющимся потребителем услуг филиала и крупнейшим дебитором.
 
Напомним, сумма задолженности Архангельской сбытовой компании перед «Архэнерго» составляет 3,9 млрд рублей. ПАО «Архэнергосбыт» не производит текущие платежи в адрес архангельского филиала МРСК Северо-Запада с 2013 года. Денежные средства «Архэнерго» получает преимущественно по исполнительным листам, в том числе при содействии службы судебных приставов. Поскольку в добровольном порядке «Архэнергосбыт» свои обязательства по погашению задолженности не исполняет, 15 июня 2017 года приставы произвели арест трех автомобилей компании-должника.
 
Энергетики продолжают активную претензионно-исковую деятельность по защите своих законных интересов для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Архангельской области и своевременного финансирования своих производственных программ.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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