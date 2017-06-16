"Архэнерго" и судебные приставы продолжают взыскание задолженности с ПАО "Архэнергосбыт"

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») активно сотрудничают с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Судебные приставы - исполнители помогают энергетикам по решениям судов взыскивать задолженность за услуги по передаче электроэнергии с ПАО «Архэнергосбыт», являющимся потребителем услуг филиала и крупнейшим дебитором.
Напомним, сумма задолженности Архангельской сбытовой компании перед «Архэнерго» составляет 3,9 млрд рублей. ПАО «Архэнергосбыт» не производит текущие платежи в адрес архангельского филиала МРСК Северо-Запада с 2013 года. Денежные средства «Архэнерго» получает преимущественно по исполнительным листам, в том числе при содействии службы судебных приставов. Поскольку в добровольном порядке «Архэнергосбыт» свои обязательства по погашению задолженности не исполняет, 15 июня 2017 года приставы произвели арест трех автомобилей компании-должника.
Энергетики продолжают активную претензионно-исковую деятельность по защите своих законных интересов для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Архангельской области и своевременного финансирования своих производственных программ.