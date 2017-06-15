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Отраслевые новости: Энергетика

Биржевые облигации РусГидро включены в котировальный список Московской биржи

Биржевые облигации РусГидро включены в котировальный список Московской биржи

16 июня 2017, 14:58
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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16 июня 2017 года на Московской бирже началось размещение биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (идентификационный номер выпуска - 4В02-05-55038-Е-001P от 09.06.2017). 9 июня 2017 года биржевые облигации включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

7 июня 2017 года ПАО «РусГидро» закрыло книгу заявок по облигациям серии БО-П05. Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых – самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года.

Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, со-организатор – АБ «Россия».

Компания: ПАО "РусГидро"
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